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Динамо – Олександрія: де дивитися онлайн центральний матч УПЛ

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Динамо – Олександрія дивитися онлайн
Динамо – Олександрія дивитися онлайн

"Динамо" та "Олександрія" в очній зустрічі визначатимуть, хто претендує на перше місце в УПЛ. Трансляція центрального протистояння 5-го туру покажуть по телебаченні, а також онлайн.

 

Домашні матчі "Динамо" в УПЛ показує канал "2+2". Саме на цьому каналі й транслюватиметься матч проти "Олександрії". Початок трансляції о 19:20, сам матч розпочнеться о 19:30.

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Трансляція цього матчу буде доступна й онлайн на сайті каналу "2+2".

Текстову онлайн-трансляцію проведе сайт "Футбол24". Огляд матчу та відео голів – на сайті 24 Каналу.

Нагадаємо, матч між "Динамо" та "Олександрією" відбудеться у суботу, 18 серпня, у Києві на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 19:30.

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Теги: ФК Олександрія Динамо УПЛ Футбол Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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