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"Динамо" обіграло "Олександрію" та очолило турнірну таблицю

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Динамо – Олександрія результат матчу УПЛ
Динамо – Олександрія результат матчу УПЛ / ФК "Динамо"

У центральному матчі УПЛ зійшлися "Динамо" та "Олександрія". До цієї гри ні "Олександрія", ні "Динамо" не пропускали в УПЛ, вигравши всі свої матчі. От тільки Динамо" провело три гри, у той час як "олександрійці" – чотири.

Динамо – Олександрія 1:0
Гол: Циганков, 68

Команди доволі жваво провели першу половину зустрічі. У "Динамо" найактивнішим був Морозюк, в гостей небезпечно пробивав Запорожан. "Динамівцям" навіть один раз в першому таймі вдалося забити у ворота Паньківа. Однак суддя не зарахував гол через те, що Кендзьоа у цьому моменті сфолив проти Цурікова.

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Єдиний гол у матчі який приніс перемогу "Динамо", було забито вже по перерві. автором результативного удару став Циганков. Півзахисник наважився на удар з-за меж штрафного майданчика, коли змішувався з флангу. Паньків у стрибку до м'яча не дотягнувся, пропустивши вперше в сезоні.

Одразу після цього "Олександрія" могла зрівнювати рахунок. Та Бойко врятував команду після удару Банади.

Команди так і зіграли. "Динамо" мінімально перемогло і набрало 12-ть очок після чотирьох зіграних матчів. У кожному з цих матчів кияни забивали лише один раз. Така ж кількість очок також в "Олександрії" та "Шахтаря" ("гірники" перед тим обіграли ФК "Львів"), однак обидві команди зіграли п'ять матчів. У "Динамо" ще матч проти "Маріуполя" у запасі.

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Теги: ФК Олександрія Динамо Футбол УПЛ Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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