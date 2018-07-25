"Динамо" перед матчем з "Ворсклою" показало вболівальникам фільм про корупцію у ФФУ
"Динамо" запросило уболівальників на стадіон ім. Лобановського для спільного перегляду матчу першого туру УПЛ проти "Ворскли", який пройшов на НСК "Олімпійський" за закритими дверима за рішенням ФФУ.
Крім перегляду футболу в прямому ефірі уболівальникам показали документальний фільм "Федерація розкрадання України", в якому йшлося про корупцію діючого керівництва ФФУ, повідомляє SportArena.
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Президент "Динамо" Ігор Суркіс знаходиться не в найкращих стосунках з босами федерації, і сторони регулярно вступають в перепалки в ЗМІ. В одному з останніх випадів Суркіс порадив ФФУ однаково карати за порушення свій клуб і "Шахтар".
Зазначимо, що у цьому матч "Динамо" мінімально перемогло "Ворсклу" при порожніх трибунах.