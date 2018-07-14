"Динамо" перемогло чеський клуб в заключному спарингу

Київське "Динамо" в товариському матчі обіграло чеську "Вікторію".

Завдяки голам Віталія Буяльського та Євгена Смирного в другому таймі "біло-сині" переграли чехів з рахунком 2:0.

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Зазначимо, що цей матч став заключним для киян на зборах в Австрії.

Наступної суботи кияни в Одесі в матчі з "Шахтарем" посперечаються за Суперкубок України.

"Динамо" – "Вікторія" 2:0

Голи: Буяльський 61, Смирний 88