"Динамо" підписало контракт з бразильським півзахисником Че Че

Футбольний клуб "Динамо" заплатив бразильському спортивному клубу "Палмейрас" за півзахисника Че Че близько п'яти мільйонів євро.

"Динамо" оформило перший трансфер літа.

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Віце-чемпіон України підписав 5-річний контракт з бразильцем Даніло Невесом. Центральний хавбек на прізвисько Че Че вибрав собі футболку з номером 6 на спині.

Перш за все, я хочу стати чемпіоном разом з "Динамо". Я вдячний всім уболівальникам за повідомлення, теплі слова, які вони мені вже написали. Тепер я повинен виправдати їх надії на футбольному полі,

– сказав у інтер'ю Че че.

Попереднім клубом 25-річного півзахисника був бразильський "Палмейрас". За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько 5-ти мільйонів євро.

До слова, український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко влітку може змінити клуб. Гравець може буде включений в угоду з італійським "Наполі".