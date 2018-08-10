"Динамо" підписало контракт з форвардом збірної України

Київське "Динамо" викупило у СК "Дніпро-1" форварда юнацької збірної України Владислава Супрягу.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Сума трансферу не розголошується. Зазначається. Що контракт розраховано на 5 років.

Варто зазначити, що на останньому Чемпіонаті Європи U-19 ввійшов до символічної збірної турніру.

Владислав Супряга

Народився: 15 лютого 2000 року

Місце народження: Одеса

Громадянство: Україна

Зріст: 182 см

Вага: 75 кг

Амплуа: нападник

Попередні клуби: "Дніпро", СК "Дніпро-1"

Гравець юнацьких збірних України. Бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 (U-19), учасник чемпіонату Європи-2017 (U-17).

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