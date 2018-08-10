"Динамо" підписало контракт з форвардом збірної України
Київське "Динамо" викупило у СК "Дніпро-1" форварда юнацької збірної України Владислава Супрягу.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
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Сума трансферу не розголошується. Зазначається. Що контракт розраховано на 5 років.
Варто зазначити, що на останньому Чемпіонаті Європи U-19 ввійшов до символічної збірної турніру.
Владислав Супряга
Народився: 15 лютого 2000 року
Місце народження: Одеса
Громадянство: Україна
Зріст: 182 см
Вага: 75 кг
Амплуа: нападник
Попередні клуби: "Дніпро", СК "Дніпро-1"
Гравець юнацьких збірних України. Бронзовий призер чемпіонату Європи-2018 (U-19), учасник чемпіонату Європи-2017 (U-17).
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