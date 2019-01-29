"Динамо" підсилиться іноземним захисником

Київське "Динамо" після того, як зіштовхнулося з кадровими проблемами, розпочало пошук нового оборонця. Лівий захисник киян Йосип Піваріч вибув до кінця сезону, тому "Динамо" шукає заміну.

Столичний клуб хоче придбати не лівого захисника, яким є Йосип Піваріч, а центрального.

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За інформацією журналіста Ігоря Циганика, кияни розраховують придбати саме центрального оборонця, оскільки в команді тільки два гравці можуть якісно закрити цю позицію. На думку головного тренера Олександра Хацкевича, Артем Шабанов, який також центральний захисник, не відповідає потрібному рівню.

На лівому ж фланзі в "Динамо" наразі можуть зіграти Віталій Миколенко та бразилець Сідклей.

Також, за інформацією Циганика, новачком "Динамо" буде легіонер, а не вітчизняний футболіст.

У сферу інтересів столичного клубу раніше потрапив оборонець бельгійського "Андерлехта" Огньен Враньєш.

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