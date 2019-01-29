19:26
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
      Вєсті.UA
      21:50, 28 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Динамо" підсилиться іноземним захисником

      645 Читать новость на русском
      Динамо підсилиться іноземним захисником
      Динамо підсилиться іноземним захисником / GETTY IMAGES

      Київське "Динамо" після того, як зіштовхнулося з кадровими проблемами, розпочало пошук нового оборонця. Лівий захисник киян Йосип Піваріч вибув до кінця сезону, тому "Динамо" шукає заміну.

      Столичний клуб хоче придбати не лівого захисника, яким є Йосип Піваріч, а центрального.

      Читайте також: "Десна" відмовилася від гравця "Динамо", віддавши перевагу легіонерам

      За інформацією журналіста Ігоря Циганика, кияни розраховують придбати саме центрального оборонця, оскільки в команді тільки два гравці можуть якісно закрити цю позицію. На думку головного тренера Олександра Хацкевича, Артем Шабанов, який також центральний захисник, не відповідає потрібному рівню.

      На лівому ж фланзі в "Динамо" наразі можуть зіграти Віталій Миколенко та бразилець Сідклей.

      Також, за інформацією Циганика, новачком "Динамо" буде легіонер, а не вітчизняний футболіст.

       

       

      У сферу інтересів столичного клубу раніше потрапив оборонець бельгійського "Андерлехта" Огньен Враньєш.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8325
      Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      сьогодні , 19:01 Небезпечне сміття: що в Україні роблять зі старими батарейками, лампами та електронікою
      Світлана Попова 851
      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      сьогодні , 18:30 Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ
      Павло Казарін 356
      Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 18:01 Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 334
      Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      сьогодні , 17:32 Сонячні офшори: шокуючі схеми, через які український бюджет втрачає мільярди
      Тетяна Острікова 508
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      Пішов з життя легендарний гравець збірної України з баскетболу Олександр Окунський
       21 січня , 14:12
      "Барселона" може повторити долю "Реала" та безглуздо вилетіти з Кубка Іспанії
       17 січня , 18:13
      Мессі знову побив Марадону. ВІДЕО
       10 липня 2014 , 11:11
      "Динамо" може поповнитись захисником "Айнтрахта"
       6 лютого 2015 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук