"Динамо" побореться з "Шахтарем" за бразильського гравця

"Динамо" і "Шахтар" зробили пропозиції "Атлетіко Паранаенсе" по лівому захиснику Сідклею. Однак, за гравця також буде боротися російський "Зеніт".

Зазначається, що саме від "Динамо" надійшло найбільш приваблива пропозиція по 25-річному гравцю, повідомляє журналістка Globo Надя Мауад.

"Атлетіко" прагне отримати за футболіста 4 мільйони євро. Клуби пропонують гравцю 5-річний контракт.

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На даний момент футболіст виступає на правах оренди за "Корінтіанс", який міг купити гравця за 3 мільйони євро, але в кінцевому підсумку від цієї ідеї відмовився. Клуб з Сан-Паулу мав опцію викупу гравця за 3 мільйони євро, але не скористався нею.

За професійну кар'єру Сідклей зіграв 173 поєдинки, забив 11 голів та віддав 10 асистів. Виступає переважно на позиції лівого захисника, але також може закрити фланги у півзахисті.