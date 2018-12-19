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      "Динамо" почало "торгувати" Циганковим, названо ліги, де може опинитися українець

      395 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков / KazFootball.kz

      Лідером київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться декілька європейських клубів, які вже встигли зробити пропозиції столичній команді.

      Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик повідомив, що в "Динамо" є предметна пропозиція по Циганкову.

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      "Я точно знаю, що в "Динамо" є пропозиція по Циганкову на 20 мільйонів євро. Можливо, це пробна пропозиція, можливо, ще будуть тривати переговори. Наскільки я розумію, у Циганкова тривалий контракт з клубом. Чи буде ця пропозиція прийнята? Це питання", – сказав Циганик.

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      У свою чергу журналіст Кирило Крижанівський повідомив, що керівництво "Динамо" відхилило пропозицію німецького клубу щодо трансферу Віктора.

      "До нього дійсно проявляють інтерес кілька клубів Європи, в тому числі два з Італії. Але найбільш конкретний інтерес виходить не з серії А, а від німецького клубу. За моїми даними, "Динамо" отримало неформальну пропозицію про продаж Віктора за 16 мільйонів євро + бонуси", – написав Крижанівський у Телеграмі.

      За його словами, відповідь киян поки негативна.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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