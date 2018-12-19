"Динамо" почало "торгувати" Циганковим, названо ліги, де може опинитися українець

Лідером київського "Динамо" Віктором Циганковим цікавляться декілька європейських клубів, які вже встигли зробити пропозиції столичній команді.

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик повідомив, що в "Динамо" є предметна пропозиція по Циганкову.

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"Я точно знаю, що в "Динамо" є пропозиція по Циганкову на 20 мільйонів євро. Можливо, це пробна пропозиція, можливо, ще будуть тривати переговори. Наскільки я розумію, у Циганкова тривалий контракт з клубом. Чи буде ця пропозиція прийнята? Це питання", – сказав Циганик.

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У свою чергу журналіст Кирило Крижанівський повідомив, що керівництво "Динамо" відхилило пропозицію німецького клубу щодо трансферу Віктора.

"До нього дійсно проявляють інтерес кілька клубів Європи, в тому числі два з Італії. Але найбільш конкретний інтерес виходить не з серії А, а від німецького клубу. За моїми даними, "Динамо" отримало неформальну пропозицію про продаж Віктора за 16 мільйонів євро + бонуси", – написав Крижанівський у Телеграмі.

За його словами, відповідь киян поки негативна.

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