"Динамо" покарано закритим сектором НСК "Олімпійський" на матчі проти "Славії" у Лізі чемпіонів

На матчі київського "Динамо" проти "Славії" один із секторів НСК "Олімпійський" буде порожнім. Таке рішення прийнято Дисциплінарним комітетом УЄФА.

У такий спосіб "Динамо" покарали за неналежну поведінку вболівальників під час домашнього матчу проти грецького АЕК. Однак в УЄФА вирішили лише частково обмежити відвідуваність стадіону НСК "Олімпійський" під час наступного домашнього матчу клубу в єврокубках – а саме закрити сектор №43.

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Нагадаємо, матч "Динамо" – "Славія" відбудеться у вівторок, 14 серпня. Початок о 19:30. У першому матчі у Празі команди зіграли у нічию 1:1.

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