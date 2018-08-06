"Динамо" посилилося 18-річним форвардом з СК "Дніпро-1"

18-річний нападник "Дніпра-1" та юніорської збірної України Владислав Супряга приєднається до київського "Динамо".

Таким чином, "біло-сині" знайшли собі нападника. Про деталі угоди поки нічого не відомо, повідомляє FootballHub у своєму Twitter.

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Заначається, що київський клуб запропонував за 18-річного нападника значно більше "Лейпцига", "Аякса" і "Манчестера Сіті". Також повідомляється, що футболіст не захотів залишати Україну.

Нагадаємо, Владислав Супряга у складі юніорської збірної України брав участь у фінальній частині Євро-2018 (U-19). У результаті українська команда дійшла до півфіналу, а УЄФА включив Супрягу в символічну збірну турніру. На самому турнірі Супряга забив 1 гол.

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