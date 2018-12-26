"Динамо" потрапило у топ-15 клубів Кубка та Ліги чемпіонів, "Шахтар" лише 31-ий

На сайті УЄФА опублікували рейтинг найкращих клубів Європи за час існування Кубка чемпіонів та Ліги чемпіонів – з 1955 року. У переліку опинилося одразу п’ять українських клубів.

Найвища позиція серед українських команд у київського "Динамо". Столичний клуб розмістився на 12-му місці. "Динамо" 35 разів приймало участь у найголовнішому клубному турнірі Європи, де зіграло 231 матч (97 перемог), набравши 245 очок. Стільки ж очок і у лондонського "Арсенала". Але "канонірам" для цього вистарчило 21 сезон та 201 матч, тож вони на щабель вище. При цьому обидва клуби жодного разу не вигравали Кубок чи Лігу чемпіонів.

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Варто зазначити, що на один бал "Динамо" та "Арсенал" обійшов кривдник киян у цьогорічній кваліфікації Ліги чемпіонів – голландський "Аякс". Клуб з Амстердаму теж 35 разів приймав участь у Кубку та Лізі чемпіонів. І чотири рази ставав переможцем.

Щодо "Шахтаря", то "гірники" опинилися на 31-ій позиції. У їх активі 19 сезонів, за які вони провели 124 матчі (51 перемога) та здобули 127 очок.

Ще три українські клуби – це "Дніпро" на 172-ій позиції (3 сезони, 14 матчів, 14 очок), "Металіст" на 329-у місці (1 сезон, 2 матчі, 3 очки) та "Таврія" на 340-у місці (1 сезон, 4 матчі, 3 очки).

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Загалом у переліку 513 клубів, які приймали участь у Кубку та Лізі чемпіонів. Лідирує з мадридський "Реал". Він за 49 сезонів (найвищий показник серед усіх клубів) зіграв 429 матчів (258 перемог) набрав 590 очок. Мюнхенська "Баварія", яка на другому місці, за 35 сезонів зіграла лише 339 матчів (195 перемог) та набрала 461 очко. Замикає трійку лідерів "Барселона" – 29 сезонів, 304 матчі (179 перемог) та 427 очок.