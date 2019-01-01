"Динамо" прагне придбати гравця, якого не змогло купити влітку

Голкіпер іранського клубу "Персеполіс" Аліреза Бейранванд може переїхати в Європу. Футболістом цікавиться київське "Динамо".

Як інформує Tasnim News Agency, київський клуб розглядав можливість викупу контракту воротаря ще в липні. Проте тоді "Персеполіс" навідріз відмовився вести переговори через накладену на клуб заборону на реєстрацію нових футболістів.

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Зараз ситуація змінилася й іранський клуб може повернутися до торгів.

26-річний Аліреза є гравцем національної збірної Ірану. Крім "Динамо" інтерес до голкіпера проявляє турецький "Різеспор".

Нагадаємо, що "Динамо" під час зимового трансферного вікна прагне посилити воротарську позицію. Зокрема, кияни проявляють інтерес до воротаря "Олімпіакоса".