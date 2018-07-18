"Динамо" представило нову форму від New Balance
Київське "Динамо" з нового сезону виступатиме у формі від New Balance. Презентація відбулася у Києві у середу, 18 липня, на НСК "Олімпійський".
Форма виконана у традиційних для "Динамо" кольорах – білому та синьому. Домашньою буде біла форма.
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Контракт між "Динамо" та New Balance підписано на три роки. З сезону 2019-2020 компанія буде розробляти для киян унікальний дизайн форми.
Домашня форма "Динамо"
Виїзна форма "Динамо"
Воротарський комплект форми "Динамо"
Варто нагадати, що з 1998 року "Динамо" співпрацювало з adidas.
До слова, ігрова футболка буде коштувати 1599 гривень. Однак форма поки доступна для попереднього замовлення – у магазинах її поки немає.
Фото: sport.ua