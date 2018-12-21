"Динамо" претендує на гравця "Олімпіакоса"

Київське "Динамо" під час зимового трансферного вікна прагне посилити воротарську позицію.

Селекціонери киян звернули увагу на голкіпера свого суперника у Лізі Європи – "Олімпіакоса" Андреаса Янніотіса. 26-річний страж воріт греків, зріст якого 190 см, в поточному чемпіонаті Греції стабільно грав до середини жовтня й отримав виклик у збірну своєї країни, проте потім поступився місцем в рамці португальцю Жозе Са.

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Вартість Андреаса Янніотіса, за даними Transfermarkt, дорівнює 1,5 мільйона євро, а його контракт з "Олімпіакосом" закінчується в червні 2019 року. Не виключено, що тоді кияни й підпишуть голкіпера, повідомляє Footboom з посиланням на Gazzetta.gr.

Купівлю нового воротаря пов'язують з тим, що "Динамо" хоче створити конкуренцію Денису Бойку й Георгію Бущану.

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