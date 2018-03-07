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"Динамо" прибуло до Італії: кого Хацкевич взяв на матч проти "Лаціо"

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В Італію Хацкевич взяв 21 гравця
В Італію Хацкевич взяв 21 гравця "Динамо" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" відправилося на матч 1/8 Ліги Європи на матч проти італійського "Лаціо". До Риму керманич киян взяв 21 футболіста, 18 з яких потраплять в заявку на гру.

По прильоту до Риму делегація "Динамо" вирушила до готелю "Parco die Principi Grand Hotel & Spa".

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Ввечері середи, 7 березня, на "Стадіо Олімпіко" о 18:30 за місцевим часом Олександр Хацкевич у супроводі одного з футболістів поспілкується з журналістами в рамках регламентної прес-конференції. Після цього за півгодини динамівці випробують газон стадіону під час передматчевого тренування.

У майбутньому поєдинку головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розраховує на 21 футболіста, 18 із яких потраплять до заявки на матч.

Воротарі: Бойко, Рудько, Маханьков;

Захисники: Хачеріді, Піварич, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Морозюк, Миколенко, Бурда;

Півзахисники: Гармаш, Буяльський, Гонсалес, Циганков, Шепелєв, Шапаренко, Алібеков;

Нападники: Мораес, Бєсєдін, Хльобас.

Продовжують відновлюватися після травм Георгій Бущан та Дьємерсі Мбокані, також до списку гравців не потрапили Карлос Самбрано, Олег Гусєв та Александар Пантич.

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Нагадаємо, це буде перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між "Динамо" та "Лаціо". Гра розпочнеться о 22:05 8 березня. Матч-відповідь запланований у Києві 15 березня.

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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