"Динамо" продовжило контракти одразу з трьома молодими гравцями

Півзахисники київського "Динамо" Микола Шапаренко і Володимир Шепелєв, а також захисник Віталій Миколенко підписали нові контракти з клубом.

Всі футболісти підписали нові угоди на 5 років, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Шапаренко у матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи забив третій гол у ворота Ренна, фактично поставивши крапку в матчі. Загалом хавбек забив 4 голи в останніх 3 матчах. Зазначимо, що Микола отримав виклик у збірну України на матчі проти Словаччини та Туреччини.

Шепелєв у сезоні 2018/19 відіграв 16 поєдинків і поки не відзначався результативними діями.

В останньому поєдинку киян проти "Ренна" (3:1) Миколенко відзначився голом і гольовою передачею. Також він потрапив за підсумком матчу до збірних тижня Ліги Європи від УЄФА і популярного порталу WhoScored.

Нагадаємо, що "Динамо" вдома перемогло "Ренн" в рамках 4-го раунду групового етапу Ліги Європи.

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