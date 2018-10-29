"Динамо" програє "Львову", "Карпати" громлять "Чорноморець": головні підсумки 13-го туру УПЛ

13-ий тур УПЛ запам’ятався доволі сенсаційними рахунками. При цьому до обох причетні команди зі Львова. Хоча і без їх матчів багато чого цікавого було за два ігрові дні.

"Десна" наближається до топ-6

Розпочався тур матчем у Чернігові, де "Десна" приймала "Маріуполь". "Сіверяни" виявилися не надто гостинними, забивши по голу у ворота Гальчука у кожному з таймів. Автором дублю став Денис Безбородько.

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Окрім забитих голів, матч відзначився і не призначеними пенальті. При цьому що у ворота обох команд.

Гол туру

У турі загалом було забито 14 голів. Однак саме перший гол Бербородька, який і відкрив тур, претендує на звання найкращого у турі. Гравець підхопив м’яч ще на своїй половині поля, пройшов з м’ячем до штрафного майданчика суперника і влучно пробив по воротах суперників.

Не сумні нулі у Запоріжжі

Єдиний матч, який закінчився без забитих голів, зіграли "Зоря" та "Олександрія". Провина за це – дуже впевнена гра обох воротарів – Феліпе Луїса та Юрія Паньківа.

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Після цієї нічиї "Олександрія" залишилася третьою. "Зоря" ж у підсумку опустилася на 8 сходинку.

Сейв туру

Не дивно, що найкращий сейв у цьому турі продемонстрували у матчі між "Зорею" та "Олександрією". Воротарі чимало попрацювали у цій грі. Та найбільш ефективним став сейв Паньківа вже наприкінці матчу.

Ювілей туру

Матч проти "Олександрії" став 200-им на чолі "Зорі" у чемпіонаті України для Юрій Вернидуба. Перемогою команда його не порадувала.

"Шахтар" знову громить "Арсенал-Київ"

У першому колі "Шахтар" розгромив "Арсенал-Київ" у Харкові 3:0. У матчі в Києві "гірники" перемогли з аналогічним рахунком.

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Варто відзначити, що у цьому матчі тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека вдався до чималої ротації, тож на вістрі атаки неочікувано вийшов Андрій Тотовицький. Найкращий голеадор команди Жуніор Мораєс за грою спостерігав з трибун. Компанію йому склали травмовані Марлос та Тайсон.

Варто відзначити, що до цього матчу В’ячеслав Грозний не програвав "Шахтарю" вдома, коли він був тренером "Арсеналу". Двічі матчі закінчувалися у нічию 0:0.

Допомога туру

Перед матчем з "Арсеналом" гравці "Шахтаря" традиційно прогулялися містом. І допомогли одному з автомобілістів з його авто.

"Карпати" феєрично розгромили "Чорноморець"

Найбільше сенсацій у 13 турі принесли матчі за участі команди зі Львова. Розпочали "Карпати", які розгромили на виїзді "Чорноморець" 0:5. При цьому що два голи одесити пропустили вже у доданий арбітром час.

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Підтримка туру №1

28 вересня "Карпати" повторили свій антирекорд, програвши з різницею у п’ять м’ячів "Шахтарю". Рівно за місяць вже "зелено-білі" перемогли на виїзді з різницею у п’ять голів.

Звичайно, дуже прикро, коли команди програють в такий спосіб. Ми десь через таке проходили нещодавно. Хочу висловити повагу до команди-суперника та побажати їм не опускати рук. У них багато молоді, а це майбутнє. Їм дуже потрібен спокій, для зростання та прогресу,

– так підтримав тренера "Чорноморця" Ангела Червенкова наставник "Карпат" Жозе Мораїш після матчу.

У самому клубі теж висловили підтримку Червенкові. І пообіцяли зимою підсилення.

Невдахи туру

"Карпати" переважали "Чорноморець" по грі, але ця перевага не була тотальною. І не було б розгрому у цьому матчі, якби не фатальні помилки захисників "Чорноморця" та їх воротаря. Два голи Мякушко забив, просто на швидкості проскочивши захисників. А гол Гуцуляка після помилки Літовченка – це вже просто розпач. Не дивно, що вболівальники "Чорноморця" дещо посмикали голкіпера за форму після гри. Від більшого рукоприкладства футболістів врятувала сітка, яка розділяє поле та трибуни.

"Динамо" знову програє команді зі Львова вдома

Не фартовим для київського "Динамо" стали команди зі Львова. Добре, що їх у чемпіонаті лише дві. Після того, як "Карпати" здобули сенсаційну перемогу, настала черга "Львова".

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Так, відверто, "Львів" у цьому матчі нічого не показав, 90 хвилин просто обороняючись. І єдиний удар у площину воріт приніс їм перемогу. Тим не менше, завдяки цій звитязі команда піднялася на п’яте місце. А "Динамо" тепер відстає від "Шахтаря" на п’ять очок. Тож навіть перемога у українському "ель-класіко" у наступному турі не дозволить очолити турнірну таблицю.

Підтримка туру №2

До слова, на цей матч гравці "Динамо" вийшли у футболках на підтримку травмованого Андрія Ярмоленка.

Слова підтримки висловили і фанати столичного клубу.

Сам Ярмоленко не забарився з відповіддю, виклавши її в сторіз в Instagram.

Неоднозначна перемога "Ворскли" у меншості

Закривав тур матч "Ворскли" та "Олімпіка" у Полтаві. І відзначився він доволі неприємним моментом. У другому таймі, коли полтавчани грали у меншості, арбітр зафіксував гол після удару Кулача. Хоча жоден повтор так до кінця і не показав, чи перетнув м’яч лінію повністю.

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Тим не менше, завдяки цій перемозі "Ворскла" і надалі четверта. І наблизилася до "Олександрії".

Прокляття суперників "Ворскли" у Полтаві

Один – випадковість, два – збіг, три – закономірність. Так можна сказати про "зачаровані" перемоги "Ворскли" на власному полі. 19 серпня полтавчани приймали "Маріуполь" і перемогли 2:1 завдяки автоголу на 88-ій хвилині Полегенько. Згодом 31 серпня "Ворскла" грала проти "Чорноморця" вдома. І теж перемога 2:1. Тоді перемогу господарям приніс автогол "моряка" Рижука на 87-ій хвилині. 23 вересня "Ворскла" перемогла "Зорю" 2:1. Теж завдяки автоголу. Цього разу "самострілом" відзначився Прийма на 90+1 хвилині. І от 28 жовтня "Ворскла" на власному полі перемагає "Олімпік". І теж 2:1. І теж автогол. От тільки на відміну від попередніх трьох матчів, цього разу гол у свої ворота було забито наприкінці першого тайму. І він лише зрівняв рахунок.

Результати усіх матчів

Десна – Маріуполь 2:0

Голи: Безбородько, 4, 47

Арсенал-Київ – Шахтар 0:3

Голи: Алан Патрік, 44, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)

Зоря – Олександрія 0:0

Чорноморець – Карпати 0:5

Голи: Швед, 2 (пен.), Понде, 47, М'якушко, 77, 90+4, Гуцуляк, 90+6

Динамо – Львів 0:1

Гол: Тейлор, 21

Вилучення: Сабіно, 90+2 (Львів)

Ворскла – Олімпік 2:1

Голи: Снурніцин, 44 (авт), Кулач, 67 – Політило, 16 (пен)

Вилучення: Даллку, 31 (Ворскла)