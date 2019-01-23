"Динамо" проти "Зорі" та львівське дербі: стали відомі час та дати матчів УПЛ

23 лютого відновиться чемпіонат України з футболу. В цей день буде зіграно лише два матчі. А центральні матчі туру будуть зіграні аж в понеділок, 25 лютого.

На сайті УПЛ опублікували дати проведення та час початку матчів 19 і 20 турів УПЛ. Серед них і матчі "Динамо" проти "Зорі", а також протистояння "Шахтаря" та "Олександрії". У 20-у турі ж відбудеться львівське дербі – "Карпати" прийматимуть "Львів". Читайте також: Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди та як виглядатимуть "леви" навесні 19 тур 23 лютого (субота)

Маріуполь – Олімпік 14:00

Львів – Чорноморець 17:00 24 лютого (неділя)

Арсенал-Київ – Десна 14:00

Ворскла – Карпати 17:00 25 лютого (понеділок)

Динамо – Зоря 18:30

Шахтар – Олександрія 19:00 20 тур 2 березня (субота)

Десна – Динамо 14:00

Чорноморець – Шахтар 17:00 3 березня (неділя)

Олімпік – Арсенал-Київ 14:00

Зоря – Ворскла 14:00

Олександрія – Маріуполь 17:00

Карпати – Львів 17:00 Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram