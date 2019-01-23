"Динамо" проти "Зорі" та львівське дербі: стали відомі час та дати матчів УПЛ
23 лютого відновиться чемпіонат України з футболу. В цей день буде зіграно лише два матчі. А центральні матчі туру будуть зіграні аж в понеділок, 25 лютого.
На сайті УПЛ опублікували дати проведення та час початку матчів 19 і 20 турів УПЛ. Серед них і матчі "Динамо" проти "Зорі", а також протистояння "Шахтаря" та "Олександрії". У 20-у турі ж відбудеться львівське дербі – "Карпати" прийматимуть "Львів".
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19 тур
23 лютого (субота)
Маріуполь – Олімпік 14:00
Львів – Чорноморець 17:00
24 лютого (неділя)
Арсенал-Київ – Десна 14:00
Ворскла – Карпати 17:00
25 лютого (понеділок)
Динамо – Зоря 18:30
Шахтар – Олександрія 19:00
20 тур
2 березня (субота)
Десна – Динамо 14:00
Чорноморець – Шахтар 17:00
3 березня (неділя)
Олімпік – Арсенал-Київ 14:00
Зоря – Ворскла 14:00
Олександрія – Маріуполь 17:00
Карпати – Львів 17:00