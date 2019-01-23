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      "Динамо" проти "Зорі" та львівське дербі: стали відомі час та дати матчів УПЛ

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      Львівське дербі відбудеться 3 березня
      Львівське дербі відбудеться 3 березня / ФК "Карпати"

      23 лютого відновиться чемпіонат України з футболу. В цей день буде зіграно лише два матчі. А центральні матчі туру будуть зіграні аж в понеділок, 25 лютого.

      На сайті УПЛ опублікували дати проведення та час початку матчів 19 і 20 турів УПЛ. Серед них і матчі "Динамо" проти "Зорі", а також протистояння "Шахтаря" та "Олександрії". У 20-у турі ж відбудеться львівське дербі – "Карпати" прийматимуть "Львів".

      Читайте також: Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди та як виглядатимуть "леви" навесні

      19 тур

      23 лютого (субота)
      Маріуполь – Олімпік 14:00
      Львів – Чорноморець 17:00

      24 лютого (неділя)
      Арсенал-Київ – Десна 14:00
      Ворскла – Карпати 17:00

      25 лютого (понеділок)
      Динамо – Зоря 18:30
      Шахтар – Олександрія 19:00

      20 тур

      2 березня (субота)
      Десна – Динамо 14:00
      Чорноморець – Шахтар 17:00

      3 березня (неділя)
      Олімпік – Арсенал-Київ 14:00
      Зоря – Ворскла 14:00
      Олександрія – Маріуполь 17:00
      Карпати – Львів 17:00

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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