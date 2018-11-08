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      Динамо – Ренн: анонс матчу Ліги Європи

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      Динамо – Ренн анонс матчу Ліги Європи
      Динамо – Ренн анонс матчу Ліги Європи

      Після не надто вдалого старту у лізі Європи, київське "Динамо" доволі неочікувано обіграло у третьому турі на виїзді французький "Ренн". При цьому переможний гол було забито тоді, коли кияни перебували у меншості. У четвер, 8 листопада, "Динамо" та "Ренн" знову зіграють між собою. Тільки цього разу матч відбудеться у Києві. Все найважливіше щодо цього протистояння – в анонсі сайту 24 Каналу.

      Динамо – Ренн. Головне

      Дата: четвер, 8 листопада, 19:55.
      Стадіон: НСК "Олімпійський", Київ.
      Головний арбітр: Джон Бітон
      Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", сайті Oll.tv

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      Попередній матч

      Результат матчу у Ренні виявився доволі неочікуваним. Як для французьких, так і українських уболівальників. У цьому матчі "Динамо" вийшло вперед завдяки фантастичному голу Кендзьори у середині першого тайму, та на перерву команди пішли за рівного рахунку.

      Коли матч добігав кінця, Шепелєв отримав другу жовту картку і залишив команду у меншості. Після цього "Динамо" і забило переможний гол. Його автор – Буяльський. Це стала перша перемога "Динамо" у цьогорічній Лізі Європи.

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      Перед грою

      "Динамо" не надто вдало провело попередній матч (як і гру до цього), фактично повторивши головні віхи матчу з "Ренном". Тільки цього разу після вилучення гравця "Динамо" кияни не забили, а самі пропустили. І сталося це у матчі з принциповим суперником "Шахтарем". Після цієї поразки "Динамо" відстає від "гірників" на 8 очок.

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      Ситуація у "Ренна" теж доволі неоднозначна. Команда лише у попередньому матчі на виїзді обіграла "Кан". Однак клуб і надалі перебуває у середині турнірної таблиці, займаючи 12 позицію.

      Проблеми "Динамо" та "Ренна"

      Перед цим матчем стало відомо, що "Динамо" не допоможе Піваріч. Захисник вибув на 10 днів. Окрім того, не відновився Бєсєдін. А також не зіграє Шепелєв, який відбуватиме дискваліфікацію.

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      Щодо французької команди, то основний воротар Діалло не зіграє у цьому матчі. Також Бен Арфа та Мешер пропустили тренування, але якщо перший полетів до Києва, то другий залишився у Франції. Також не відправилися на гру проти киян Греньє та Юханссон. Обоє грали проти "Динамо" у першому матчі.

      Слово тренерам

      "Можливо, нам не вистачає досвіду матчів на такому рівні, але я дивився як грають наші футболісти в останніх зустрічах. На тренуваннях вони намагаються все робити. Важко грати проти такої досвідченої команди, як "Динамо", – заявив головний тренер "Ренна" Сабрі Лямуші

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      "Немає команди, яка б виходила на поле та не думала про перемогу. У нашій групі кожна гра для кожної команди вирішальна. У разі перемоги ми на 75-80 відсотків гарантуємо собі вихід до плей-оф. Розуміємо важливість поєдинку, але після нього будуть ще два матчі. Хлопці віддаватимуть усі сили заради позитивного результату", – заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

      Прогноз

      Перемога у першому матчі робить "Динамо" фаворитом цієї зустрічі. "Ренн" ж намагатиметься взяти реванш, тому можна очікувати гострої гри від французької команди. Кияни ж намагатимуться більше контролювати гру, покладаючись на флангових півзахисників. Якщо у першому таймі не буде забитих голів, то все у матчі може вирішити єдиний гол у середині другого тайму.

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      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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