Київське "Динамо" вдома фантастично перемогло французький "Ренн" у рамках групового етапу Ліги Європи.

Динамо – Ренн 3:1

Гол: Вербіч, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сібачо, 90

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На 13-й хвилині матчу ледь не перша атака "Динамо" завершилася голом. Вербіч після подачі з кутового головою на ближній штанзі "підрізав" м'яч у ворота. Голкіпер не зумів відбити, а захисник ногою махнув повз м'яч – 0:1.

В цілому, у першому таймі "Динамо" мало майже тотальну перевагу. На 27-й хвилині динамівці змарнували ще один супершанс, коли "біло-синім" організували швидку контратаку, але Шапаренко віддав засильний пас на Вербіча, а після прострілу словенця м'яч влучив у Циганкова і покинув поле.

У другому таймі гравці "Ренну" пожвавилися і постійно намагалися відновити паритет у матчі. На 53-й звилині Сарр з близької відстані переправляв в дотик м'яч у ворота. Бойко намагався відбити, але пропустив м'яч під собою. На щастя голкіпер "Динамо" зумів впіймати м'яч, ще до того, як той закотився у ворота.

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"Динамо" теж не стояло на місці і намагалося подвоїти рахунок. Все ж на 68-й хвилині "Динамо" забило другий гол. Після подачі зі штрафного Миколенко випередив усіх суперників, уникнувщи офсайду, та головою переправив м'яч у ворота "Ренна".

За декілька хвилин Шапаренко вийшло один на один з голкіпером французькою команди, але відправив "круглого" повз ліву стійку воріт. Та все ж Шапаренко забив свій гол вже з другої спроби. Він на фланзі обіграв суперника, увійшов у штрафний майданчик та пробив у дальній кут воріт, закрутивши м'яч повз голкіпера під саму штангу.

Наприкінці гри "Ренну" вдалося забити "гол престижу". Кияни помилилися у захисті, Ньянг уник офсайду, віддав пас на Сібачо, і той в дотик переправив м'яч за лінію воріт.

Як у підсумку, після цієї звитяги "Динамо" вийшло на першу позицію в Групі К Ліги Європи (по 8 очок з "Астаною"). "Ренн" у своєму активі має 3 очки та третє місце.

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