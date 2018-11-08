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      "Динамо" вдома перемогло "Ренн" у матчі Ліги Європи

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      Динамо – Ренн огляд матчу
      Динамо – Ренн огляд матчу

      Київське "Динамо" вдома фантастично перемогло французький "Ренн" у рамках групового етапу Ліги Європи.

      Динамо – Ренн 3:1
      Гол: Вербіч, 13, Миколенко, 68, Шапаренко, 72 – Сібачо, 90

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      На 13-й хвилині матчу ледь не перша атака "Динамо" завершилася голом. Вербіч після подачі з кутового головою на ближній штанзі "підрізав" м'яч у ворота. Голкіпер не зумів відбити, а захисник ногою махнув повз м'яч – 0:1.

      В цілому, у першому таймі "Динамо" мало майже тотальну перевагу. На 27-й хвилині динамівці змарнували ще один супершанс, коли "біло-синім" організували швидку контратаку, але Шапаренко віддав засильний пас на Вербіча, а після прострілу словенця м'яч влучив у Циганкова і покинув поле.

      У другому таймі гравці "Ренну" пожвавилися і постійно намагалися відновити паритет у матчі. На 53-й звилині Сарр з близької відстані переправляв в дотик м'яч у ворота. Бойко намагався відбити, але пропустив м'яч під собою. На щастя голкіпер "Динамо" зумів впіймати м'яч, ще до того, як той закотився у ворота.

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      "Динамо" теж не стояло на місці і намагалося подвоїти рахунок. Все ж на 68-й хвилині "Динамо" забило другий гол. Після подачі зі штрафного Миколенко випередив усіх суперників, уникнувщи офсайду, та головою переправив м'яч у ворота "Ренна".

      За декілька хвилин Шапаренко вийшло один на один з голкіпером французькою команди, але відправив "круглого" повз ліву стійку воріт. Та все ж Шапаренко забив свій гол вже з другої спроби. Він на фланзі обіграв суперника, увійшов у штрафний майданчик та пробив у дальній кут воріт, закрутивши м'яч повз голкіпера під саму штангу.

      Наприкінці гри "Ренну" вдалося забити "гол престижу". Кияни помилилися у захисті, Ньянг уник офсайду, віддав пас на Сібачо, і той в дотик переправив м'яч за лінію воріт.

      Як у підсумку, після цієї звитяги "Динамо" вийшло на першу позицію в Групі К Ліги Європи (по 8 очок з "Астаною"). "Ренн" у своєму активі має 3 очки та третє місце.

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      Теги: Спорт Динамо Ліга Європи Футбол
      Джерело: 24 Канал
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