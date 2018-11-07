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      Динамо – Ренн: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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      Динамо – Ренн прогноз букмекерів
      Динамо – Ренн прогноз букмекерів

      У четвер, 8 листопада, київське "Динамо" на власному полі прийматиме Французький "Ренн". Це буде матч четвертого туру Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

      Після перемоги у Франції, букмекери у цьому матчі віддають перевагу саме українській команді. Так, у William Hill на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 2,00. На перемогу "Ренна" коефіцієнт 3,75 (це найнижчий з усіх запропонованих). Близьким до цього є і коефіцієнт на те, що матч закінчиться у нічию – 3,40.

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      Найбільший коефіцієнт на перемогу "Ренна" – у "Фаворит спорт". Їх експерти перемогу французького клубу оцінили коефіцієнтом 4,45. На перемогу "Динамо" коефіцієнт 1,89. Нічия у матчі – 3,50.

      Найбільший коефіцієнт на перемогу "Динамо" виставили в Marathon bet. Однак він не надто відрізняється від решти – 2,02. Перемогу "Ренна" вони оцінили в 4,25. Нічия – 3,38.

      Щодо PariMatch, то в них коефіцієнт на те, що у цьому матчі переможе київський клуб – 1,99. Коефіцієнт на перемогу "Ренна" – 4,00. Щодо нічиї, то на неї коефіцієнт ті ж 3,50.

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      Нагадаємо, матч "Динамо" – Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок матчу о 19:55.

       

      Теги: Футбол Спорт Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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