У четвер, 8 листопада, київське "Динамо" на власному полі прийматиме Французький "Ренн". Це буде матч четвертого туру Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Після перемоги у Франції, букмекери у цьому матчі віддають перевагу саме українській команді. Так, у William Hill на перемогу "Динамо" приймають з коефіцієнтом 2,00. На перемогу "Ренна" коефіцієнт 3,75 (це найнижчий з усіх запропонованих). Близьким до цього є і коефіцієнт на те, що матч закінчиться у нічию – 3,40.

Читайте також: "Динамо" втратило ключового захисника перед матчем Ліги Європи

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Ренна" – у "Фаворит спорт". Їх експерти перемогу французького клубу оцінили коефіцієнтом 4,45. На перемогу "Динамо" коефіцієнт 1,89. Нічия у матчі – 3,50.

Найбільший коефіцієнт на перемогу "Динамо" виставили в Marathon bet. Однак він не надто відрізняється від решти – 2,02. Перемогу "Ренна" вони оцінили в 4,25. Нічия – 3,38.

Щодо PariMatch, то в них коефіцієнт на те, що у цьому матчі переможе київський клуб – 1,99. Коефіцієнт на перемогу "Ренна" – 4,00. Щодо нічиї, то на неї коефіцієнт ті ж 3,50.

Читайте також: Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада

Нагадаємо, матч "Динамо" – Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок матчу о 19:55.