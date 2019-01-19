"Динамо" розгромило "Бохум" у першому контрольному матчі: відео голів

"Динамо" зіграло свій перший матч на підготовчому зборі в Іспанії. Суперником киян був німецький "Бохум", який представляє другу Бундеслігу.

Динамо – Бохум 3:0

Голи: Циганков, 29, Русин, 69, 78

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Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але динамівцям вдалася швидка контратака на 29-й хвилині. Шапаренко вивів на удар Циганкова, а той в дотик спрямував м'яч точно в кут – 1:0.



На другий тайм Олександр Хацкевич випустив повністю оновлений склад. Згодом помінялися і всі 11 гравців "Бохума". А потім дубль оформив Назарій Русин. Спершу він виявився першим на добиванні після удару Піваріча і, прибравши на замаху захисника і воротаря, закотив м'яч у кут. Через кілька хвилин киянам вдалася швидка контратака, Андрієвський вивів Русина тет-а-тет з голкіпером, і той в дотик прокинув м'яч повз воротаря – 3:0.

Нагадаємо, що наступний матч "Динамо" проведе 23 січня з румунським "Стяуа".

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