"Динамо" розгромило "Септемврі" на виїзді та вийшло до наступного раунду Юнацької Ліги УЄФА

"Динамо" U-19 на виїзді розгромило однолітків з болгарського "Септемврі" та впевнено пройшло до наступного раунду Юнацької Ліги УЄФА.

Нагадаємо, у першій грі, яка відбулася 3 жовтня у Києві, "біло-сині" здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиним голом у тому матчі на 40-й хвилині гри відзначився Вікентій Волошин, для якого цей м’яч став прем’єрним у турнірі. Він же двічі і забив у Софії. Правда ще до цього "Динамо" пропустило вже на 6-ій хвилині, тож "Динамо" треба було теж забивати, щоб проходити у наступний раунд.

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Зрівняти рахунок у матчі киянам вдалося у середині першого тайму – відзначився Булеца. А вже наприкінці тайму Волошин вивів "Динамо" вперед.

У другому таймі забивали лише гравці "Динамо".

Спершу Цитаішвілі реалізував пенальті, призначений за фол Алова, а за кілька хвилин дубль оформив Волошин. Наприкінці гри Попов встановив остаточний рахунок у грі – 5:1 на користь "Динамо" і 6:1 за підсумком двох матчів.

У наступному раунді "Динамо" зустрінеться з "Андерлехтом", який завдяки голу на виїзді пройшов "Адміру" (1:1, 0:0).

Юнацька Ліга УЄФА. 1-й раунд. Матч-відповідь

Септемврі – Динамо 1:5 (за підсумками двох матчів – 1:6)

Голи: Костадінов, 6 – Булеца 26, Волошин 38, 51, Цитаішвілі, 49 (пен), Попов, 88