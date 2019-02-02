"Динамо" розгромило ЦСКА, гол Шведа приніс перемогу "Карпатам", три голи "Олександрії": відео

У суботу, 2 лютого, три українські клуби зіграли свої товариські матчі на зимових тренувальних зборах. І здобули три перемоги.

Спочатку львівські "Карпати" розібралися із сербським "Напредаком". На гру проти одного з лідерів тамтешнього чемпіонату тренер "Карпат" Фабрі Гонсалес виставив такий склад: Пеньков, Сандохадзе, Папа, Мегреміч, Бусько, Хонгла, Кльоц, Слива, Варгас, Мякушко, Дебелко. Але забити ніхто з цих гравців у першому таймі не зумів.

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А от другий тайм був повністю за "Карпатами", які й забили єдиний гол в матчі. Відзначився Мар’ян Швед. Гравець встиг підписати контракт з шотландським "Селтіком" та повернутися в "Карпати" в оренду. Він вийшов на заміну в перерві, отримав м’яча неподалік від карної зони, трішки змістився і в своєму стилі зарядив м’яча без шансів для воротаря.

У неділю, 3 лютого, "Карпати" повертаються до Львова.

Свій матч виграло і "Динамо". Кияни перемогли софійський ЦСКА у першому матчі на другому зимовому зборі. На цей матч кияни вийшли у такому складі: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Че Че, Циганков, Вербич, Соль. Саме лідери "Динамо" і забили голи ще до перерви – вже на початку зустрічі відзначився Циганков. А згодом і Вербич. Незадовго до кінця матчу остаточний рахунок ударом зі штрафного встановив Андрієвський.

Відео голу Циганкова

Відео голу Вербича

Відео голу Андрієвського

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Натомість справжню гольову перестрілку організували "Олександрія" та "Вардар" з Македонії. Українська команда перемогла 3:2. За олександрійців забивали Шастал, Сітало та Полярус. Як і у випадку з "Динамо", перший гол було забито вже на початку зустрічі, а третій – незадовго до кінця матчу. Правда між цими голами "Вардар" зумів забити двічі і зрівняти рахунок.

Варто зазначити, що на цей матч "Олександрія" вийшла у такому складі: Рудик, Микицей, Устименко, Запорожан, Сітало, Шендрік, Шастал, Гречишкін, Дедечко, Задерака, Стецьков.

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