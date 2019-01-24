"Динамо" розірвало контракт з українським півзахисником

Київське "Динамо" вирішило розірвати контракт за обопільною згодою з футболістом Владиславом Калітвінцевим. У столичній команді не розраховують на свого вихованця.

Як повідомляє Zbirna.com, футболіст достроково отримав статус вільного агента, хоча його контракт був дійсний з "Динамо" до кінця сезону-2019/2020.

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Владислав Калитвинцев дебютував за першу команду "Динамо" у 2009 році, проте повноцінним гравцем головної команди клубу так і не став. У поточному сезоні Владислав вийшов у складі "Динамо" тільки в одному матчі, провівши на полі 19 хвилин.

У минулому хавбек виступав на правах оренди за чеський "Слован", луганську "Зорю" й одеський "Чорноморець".

Калітвінцев може стати гравцем "Десни". Раніше прес-аташе новачка чемпіонату України Олександр Шевченко заявив, що клуб розглядає варіант запрошення гравця київського "Динамо".

Сам Калітвінцев заявив, що не знає, де продовжить кар'єру. Гравець не поїхав з "біло-синіми" на збори в Іспанію і поки тренуватиметься з дублерами столичної команди. Владислав розповів, що в нього була розмова з наставником "Динамо" Олександром Хацкевичем, який йому повідомив, що не розраховує на нього.

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