Анонс матчу Динамо – Шахтар фіналу Кубка України

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють у фіналі Кубка України у середу, 9 травня. Матч відбудеться на "Дніпро Арена" і розпочнеться о 20:30. Все найцікавіше про матч – в анонсі від сайту "24".

Обидві команди мають по 11 кубків у своєму активі. Відтак перемога у цьому матчі виведе одну з команд вперед в очному протистоянні з принциповим суперником.

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Варто додати, що це буде ювілейний – десятий фінальний матч між "Динамо" та "Шахтарем". Вперше у фіналі Кубка України ці команди зійшлися лише у сезоні 2001/2002. Тоді на переповненому НСК "Олімпійський" 81 тисяча глядачів побачили п’ять голів, вилучення вже у додатковий час та перемогу "Шахтаря" 3:2. Загалом вже у очних матчах переважає "Динамо" – п’ять перемог на противагу чотирьох у "гірників".

Відео анонсу фіналу Кубка України Динамо – Шахтар

У 2018 році головний кубковий матч відбудеться на "Дніпро Арена". Це вдруге фінал Кубка прийматиме Дніпро. Перший раз був 31 травня 2009 року, коли грали полтавська "Ворскла" та "Шахтар". Тоді мінімальну перемогу здобули полтавчани 1:0.

На самому матчі 9 травня очікується аншлаг, тож організатори вирішили продати навіть квитки з обмеженою зоною огляду.

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Матч довірено обслуговувати бригаді арбітрів на чолі з львів’янином Юрієм Можаровським. Допомагати йому будуть Олександр Войтюк і Сергій Беккер. Четвертим арбітром стане Віталій Романов, а спостерігачем арбітражу призначили Віктора Дердо.

Варто додати, що у цьому сезоні команди зіграли три матчі у чемпіонаті України. Двічі на виїзді були сильніші "динамівці", у Києві команди зіграли у нульову нічию.

На шляху до фіналу "Динамо" в 1/8 обіграло "Олександрію" 2:3, чернігівську "Десну" 0:2 та у півфіналі команду-несподіванку з Другої ліги СК "Дніпро-1" 1:4. "Гірники" ж на виїзді провели лише один матч – перший проти "Зорі", де перемогли 3:4. Далі були домашні перемоги над "Вересом" 4:0 та "Маріуполем" 5:1.

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