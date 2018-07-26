Динамо, Шахтар чи новий переможець: хто може виграти Чемпіонат України з футболу

У неділю, 22 липня, в Україні стартував новий футбольний сезон. Команди тільки зіграли один тур, але вже зараз можна робити прогноз щодо майбутнього чемпіона

Нагадаємо, участь в чемпіонаті приймає 12 команд: "Арсенал-Київ", "Ворскла", "Десна", "Динамо", "Зоря", "Карпати", "Львів", "Маріуполь", "Олександрія", "Олімпік", "Чорноморець" та "Шахтар". Чинним чемпіоном є донецький "Шахтар".

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Саме "гірників" букмекери вважають найбільш ймовірним переможцем УПЛ сезону 2018-2019. Букмекерська контора PariMatch коефіцієнт на їх чемпіонство виставила на рівні 1,65.

Щодо "Динамо", то коефіцієнт на них – 2,22. Далі слідують "Зоря" (75,0) та "Ворскла" (151,0). Решта команд мають однаковий коефіцієнт, тож шанси новачка "Арсенал-Київ" такі ж, як і у "Карпат", "Маріуполя" чи "Олександрії" – 321,0. Однак вболівальникам цих клубів не варто засмучуватися – ставки на перемогу "Лестера" в Англійській прем'єр-лізі у сезоні 2015-2016 приймалися з коефіцієнтом 5001,0. Саме "лиси" у підсумку і стали чемпіонами Англії.

На вашу думку, хто стане чемпіоном України з футболу у сезоні 2018-2019?