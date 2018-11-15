"Динамо" та "Олімпік" зіграють товариський матч: дата та місце
Київське "Динамо" і донецький "Олімпік" проведуть товариський матч під час паузи у чемпіонаті України.
Віце-чемпіон України зіграє з середняком української Прем'єр-ліги, щоб заповнити ігрову паузу, пов'язану з матчами збірних. Про це повідомляє прес-служба донеччан.
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Поєдинок відбудеться у неділю, 18 листопада, на одному з полів НТБ "Динамо" в Конча-Заспі. Початок зустрічі – о 13:00.
Зазначимо, що після 15 турів "Динамо" з 32 очками йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату України, "Олімпік" здобув 16 пунктів і розташувався на десятій позиції.
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Джерело: 24 Канал
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