"Динамо" та "Шахтар" цікавляться 19-річним бразильським талантом
"Динамо" і "Шахтар" зацікавлені в придбанні 19-річного гравця бразильської "Віторії" Лукаса Рібейро.
За інформацією видання Correio, найбільший інтерес до 19-річному гравцеві проявляють: "Валенсія", "Бетіс", "Бенфіка", "Шахтар", "Динамо" Київ і мадридський "Атлетіко".
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Контракт Рібейро з "Віторією" діє до 2021 року. Бразилець виступає на позиції центрального захисника.
Зазначимо, що у поточному сезоні гравець провів за свій клуб 13 матчів в бразильській серії А.
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Джерело: 24 Канал
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