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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Динамо" цікавиться одразу чотирма нападниками

      389 Читать новость на русском
      Фран Соль
      Фран Соль

      "Динамо" під час зимового трансферного вікна буде шукати посилення на позицію нападника.

      За інформацією FootballHub, київський клуб проявляє інтерес до форварда "Віллема II" Франу Соля. Крім француза, столичний клуб стежить за 21-річним івуарійцем Вакуном Байо зі словацького клубу ДАК.

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      Також в "Динамо" переглядають 26-річного футболіста з сербського "Партизана" Рікарду Гомеша. Останнім форвардом, за яким стежать скаути "біло-синіх" є 26-річний Рашид Аліуї.

      Нагадаємо, що також ряд іменнитих футболістів "Динамо" можуть покинути клуб в зимове трансферне вікно.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Динамо Спорт
      Джерело: 24 Канал
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