"Динамо" цікавиться одразу чотирма нападниками
"Динамо" під час зимового трансферного вікна буде шукати посилення на позицію нападника.
За інформацією FootballHub, київський клуб проявляє інтерес до форварда "Віллема II" Франу Соля. Крім француза, столичний клуб стежить за 21-річним івуарійцем Вакуном Байо зі словацького клубу ДАК.
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Також в "Динамо" переглядають 26-річного футболіста з сербського "Партизана" Рікарду Гомеша. Останнім форвардом, за яким стежать скаути "біло-синіх" є 26-річний Рашид Аліуї.
Нагадаємо, що також ряд іменнитих футболістів "Динамо" можуть покинути клуб в зимове трансферне вікно.
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Джерело: 24 Канал
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