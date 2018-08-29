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Динамо у Лізі Європи: з ким може зіграти український клуб

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Динамо виступить у Лізі Європи
Динамо виступить у Лізі Європи / ФК "Динамо"

Після того, як "Динамо" не зуміло пройти голландський "Аякс" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, український клуб напряму потрапив до групової стадії Ліги Європи.

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Серед усіх команд, які вже гарантували собі участь у груповій стадії ЛЄ станом на 28 серпня, український клуб перебуває на четвертій сходинці в рейтингу клубів. Це означає, що при жеребкуванні він потрапить у перший кошик. Відтак кияни точно не зіграють з англійськими "Арсеналом" та "Челсі", німецьким "Байєром", іспанським "Вільяреалом", бельгійським "Андерлехтом". А також, можливо, з італійським "Лаціо" та португальським "Спортінгом". Дві останні команди теж гарантували собі місце у груповій стадії ЛЄ, але невідомо з якого кошика вони будуть жеребкуватися.

Щодо ймовірних суперників, які будуть обрані з другого-четвертого кошика, то найбільш грізними виглядають французьким "Марсель", італійський "Мілан" та турецький "Фенербахче".

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Щодо решти ймовірних суперників, то це іспанський "Бетіс", хорватське "Динамо", німецький "Айнтрахт", бельгійський "Стандарт", швейцарський "Цюрих", французький Ренн", чеські "Славія" (з якою "Динамо" грало у кваліфікації Ліги чемпіонів) та "Яблонец", турецький Акхісар" (за який виступає Євген Селезньов) та угорський "Віді".

У цих кошиках також є російські "Спартак" та "Краснодар", але українські та російські клуби розводять на груповій стадії єврокубків.

Також "Динамо" не зможе зіграти з полтавською "Ворсклою", яка гарантувала собі участь у групі ЛЄ, але через доволі низький рейтинг, невідомо, з якого кошика буде жеребкуватися клуб. Цілком ймовірно, що з четвертого. Відтак з першого кошика команді випаде один з клубів, про які вже згадувалося вище, з якими не зіграє "Динамо" – "Арсенал", "Челсі", "Байєр", "Вільяреал", "Андерлехт".

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Нагадаємо, матчі-відповіді плей-оф кваліфікації зіграють 30 серпня. Участь у цих матчах бере і луганська "Зоря", яка в першому матчі зіграла у нічию з німецьким "РБ Лейпциг". Жеребкування групової стадії Ліги Європи відбудеться 31 серпня. Перший матч – 17 вересня.

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Теги: Новини спорту Ліга Європи Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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