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      "Динамо" у матчі проти "Яблонця" може встановити унікальне досягнення в історії клубу

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      Гравці "Динамо" можуть встановити унікальне досягнення в історії клубу
      Гравці "Динамо" можуть встановити унікальне досягнення в історії клубу / ФК "Динамо"

      У четвер, 13 грудня, київське "Динамо" зіграє останній матч у груповому етапі Ліги Європи. Суперником українського клубу стане чеський "Яблонец". У цій грі кияни можуть встановити унікальне досягнення в історії клубу.

      Річ у тім, що раніше динамівцям не вдавалося подолати груповий турнір Ліги Європи без поразок. Зараз такий шанс є – на даний момент у команди Олександра Хацкевича три перемоги та дві нічиї.

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      Варто нагадати, що "Динамо", набравши 11 очок, заздалегідь забезпечило собі першу сходинку в турнірній таблиці. І результат матчу з чехами не зможе повпливати на лідерство "біло-синіх". Виграти групу Ліги Європи киянам вдалося четвертий раз в історії виступів у турнірі. Раніше це вдавалося в сезонах 2010/2011, 2014/2015 та 2017/2018. Лідером за цим показником є австрійський "Зальцбург" – у його доробку п`ять виграних груп Ліги Європи, у тому числі й у нинішньому сезоні.

      Нагадаємо, матч "Динамо" проти "Яблонця" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок – о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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