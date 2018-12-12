"Динамо" у матчі проти "Яблонця" може встановити унікальне досягнення в історії клубу

У четвер, 13 грудня, київське "Динамо" зіграє останній матч у груповому етапі Ліги Європи. Суперником українського клубу стане чеський "Яблонец". У цій грі кияни можуть встановити унікальне досягнення в історії клубу.

Річ у тім, що раніше динамівцям не вдавалося подолати груповий турнір Ліги Європи без поразок. Зараз такий шанс є – на даний момент у команди Олександра Хацкевича три перемоги та дві нічиї.

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Варто нагадати, що "Динамо", набравши 11 очок, заздалегідь забезпечило собі першу сходинку в турнірній таблиці. І результат матчу з чехами не зможе повпливати на лідерство "біло-синіх". Виграти групу Ліги Європи киянам вдалося четвертий раз в історії виступів у турнірі. Раніше це вдавалося в сезонах 2010/2011, 2014/2015 та 2017/2018. Лідером за цим показником є австрійський "Зальцбург" – у його доробку п`ять виграних груп Ліги Європи, у тому числі й у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, матч "Динамо" проти "Яблонця" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок – о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.