22:21
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, сьогодні
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      "Динамо" у напруженій боротьбі поступилося "Кременчуку"

      185 Читать новость на русском
      "Кременчук" здолав "Динамо"
      "Кременчук" здолав "Динамо" / УХЛ

      21 листопада матчем між "Кременчук" і "Динамо" продовжився 18 тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч.

      "Кременчук" – "Динамо" 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
      Шайби: 1:0 Муртищев (Кисельов, Фурса), 13:12, 2:0 Савченко (Гриценко, Ворона – більш.), 18:31, 2:1 Колядинський (Худяков), 23:33 3:1 Тютченко (Севрюгин), 43:14, 4:1 Савченко (Ворона, Гриценко), 46:31, 5:1 Грицких (Тютченко, Красильников – більш.), 56:16, 5: 2 Ромащенко (Худяков), 58:42

      Читайте також: "Донбас" познущався над "Крижаними Вовками" у матчі УХЛ

      Господарі майданчика видали дуже потужний старт поєдинку, двічі вразивши ворота харківської команди – відзначилися Микита Муртищев і Іван Савченко. І хоч команди провели перший період фактично нарівні, але харківському клубу так і не далося прошити Микиту Гордюшина.

      Тільки на початку другої двадцятихвилинки Дмитро Колядинський, після виходу один на один, відквитав одну шайбу, скоротивши відставання своєї команди до мінімуму і залишивши другий період за "динамівцями".

      Такий хід поєдинку явно не влаштував лідера чемпіонату і в завершальній третині матчу кременчужани зуміли закинути ще три шайби, на що "біло-сині" відповіли одним результативним кидком від капітана Руслана Ромащенка.

      Читайте також: Лід та вогонь: молоді мами хокеїстів "Соколу" влаштували палку фотосесію

      Нагадаємо, що в наступному турі МХК "Динамо" знову битиметься з "Кременчук". Гра пройде 24 листопада в 13:50 в Харкові.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Хокей
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      сьогодні , 22:05 Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      310
      #ІнтерполНеНаш
      сьогодні , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 80
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      сьогодні , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 158
      Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      сьогодні , 21:01 Не лише Євромайдан: найгучніші протести, які сколихнули світ у 2013
      216
      День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      сьогодні , 20:01 День десантника: п’ять фактів про командувача ДШВ України, яких ви точно не знали
      Євгенія Мазур 939
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Формула-1: Williams налаштовується на боротьбу із топ-командами
       23 лютого 2013 , 16:22
      Відаль націлився на "Золотий М'яч". ВІДЕО
       30 березня 2014 , 09:00
      Далеко не у бойовому складі. Люксембург - Україна. Анонс
       15 листопада 2014 , 17:19
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук