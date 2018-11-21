"Динамо" у напруженій боротьбі поступилося "Кременчуку"

21 листопада матчем між "Кременчук" і "Динамо" продовжився 18 тур чемпіонату України з хокею – чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч.

"Кременчук" – "Динамо" 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Шайби: 1:0 Муртищев (Кисельов, Фурса), 13:12, 2:0 Савченко (Гриценко, Ворона – більш.), 18:31, 2:1 Колядинський (Худяков), 23:33 3:1 Тютченко (Севрюгин), 43:14, 4:1 Савченко (Ворона, Гриценко), 46:31, 5:1 Грицких (Тютченко, Красильников – більш.), 56:16, 5: 2 Ромащенко (Худяков), 58:42

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Господарі майданчика видали дуже потужний старт поєдинку, двічі вразивши ворота харківської команди – відзначилися Микита Муртищев і Іван Савченко. І хоч команди провели перший період фактично нарівні, але харківському клубу так і не далося прошити Микиту Гордюшина.

Тільки на початку другої двадцятихвилинки Дмитро Колядинський, після виходу один на один, відквитав одну шайбу, скоротивши відставання своєї команди до мінімуму і залишивши другий період за "динамівцями".

Такий хід поєдинку явно не влаштував лідера чемпіонату і в завершальній третині матчу кременчужани зуміли закинути ще три шайби, на що "біло-сині" відповіли одним результативним кидком від капітана Руслана Ромащенка.

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Нагадаємо, що в наступному турі МХК "Динамо" знову битиметься з "Кременчук". Гра пройде 24 листопада в 13:50 в Харкові.

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