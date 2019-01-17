"Динамо" уклало нову угоду з ключовим легіонером
Услід за купівлею іспанського форварда Франа Соля київське "Динамо" продовжило контракт з провідним гравцем. Виявив бажання залишитися у Києві угорський легіонер Тамаш Кадар.
Тамаш Кадар продовжив контракт зі столичним клубом на чотири роки, інформує сайт "Динамо".
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Відповідно до угоди, Тамаш виступатиме за київське "Динамо" до 30 червня 2023 року.
Нагадаємо, що Кадар став гравцем "біло-синіх" у лютому 2017 року. За час, проведений у клубі, на його рахунку 44 матчі у чемпіонаті України, 6 ігор у Кубку та Суперкубку та 23 поєдинки на євроарені. У поточному сезоні Кадар зіграв 14 матчів у чемпіонаті та 10 у єврокубках.
Джерело: 24 Канал
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