"Динамо" уклало нову угоду з ключовим легіонером

Услід за купівлею іспанського форварда Франа Соля київське "Динамо" продовжило контракт з провідним гравцем. Виявив бажання залишитися у Києві угорський легіонер Тамаш Кадар.

Тамаш Кадар продовжив контракт зі столичним клубом на чотири роки, інформує сайт "Динамо".

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Відповідно до угоди, Тамаш виступатиме за київське "Динамо" до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, що Кадар став гравцем "біло-синіх" у лютому 2017 року. За час, проведений у клубі, на його рахунку 44 матчі у чемпіонаті України, 6 ігор у Кубку та Суперкубку та 23 поєдинки на євроарені. У поточному сезоні Кадар зіграв 14 матчів у чемпіонаті та 10 у єврокубках.

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