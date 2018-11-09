"Динамо" увійшло в топ-20 кращих клубів Європи в рейтингу УЄФА
"Динамо" в рамках четвертого туру групового раунду Ліги Європи перемогло "Ренн" (3:1).
Ця звитяга дозволила київському клубу обійти турецький "Бешикташ", який не впорався з "Генком" (1:1), в клубному рейтингу УЄФА і увірватися в двадцятку кращих клубів Європи, зараз "Динамо" займає 20-е місце.
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У київського і турецького клубу однакову кількість загальних балів (60,000), проте за рахунок вищої оцінки в нинішньому сезоні (6,000 проти 3,000) кияни розташувалися вище турків.
Також зазначимо, що перемога київського клубу принесла в скарбничку нашої країни 0,4 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
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Джерело: 24 Канал
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