"Динамо" увійшло в топ-20 кращих клубів Європи в рейтингу УЄФА

"Динамо" в рамках четвертого туру групового раунду Ліги Європи перемогло "Ренн" (3:1).

Ця звитяга дозволила київському клубу обійти турецький "Бешикташ", який не впорався з "Генком" (1:1), в клубному рейтингу УЄФА і увірватися в двадцятку кращих клубів Європи, зараз "Динамо" займає 20-е місце.

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У київського і турецького клубу однакову кількість загальних балів (60,000), проте за рахунок вищої оцінки в нинішньому сезоні (6,000 проти 3,000) кияни розташувалися вище турків.

Також зазначимо, що перемога київського клубу принесла в скарбничку нашої країни 0,4 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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