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      "Динамо" узгодило купівлю забивного нападника: відео

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      Соль погодився перейти в Динамо
      Соль погодився перейти в Динамо / throughitalltogether.sbnation.com

      Іспанський форвард нідерландського клубу "Віллем II" Фран Соль в найближчі дні офіційно стане гравцем київського "Динамо". Столичний клуб підпише контракт з футболістом на 5 років.

      Як повідомляє Brabants Dagblad, сторони нарешті досягли домовленості щодо особистого контракту.

      Читайте також: Стало відомо, чому "Динамо" досі не підписало контракт з іспанським нападником

      Повідомляється, що "Динамо" – єдиний клуб, який вийшов на "Віллем II" з конкретною пропозицією. Сума трансферу 26-річного форварда складе 3 мільйони євро, також в контракті будуть прописані різні бонуси.

      На цей момент Соль перебуває у розташуванні свого клубу й брав участь в останньому тренуванні, однак навряд чи буде брати участь в матчі з "Бредою", який відбудеться 20 січня.

      Джерело також відзначає, що "Динамо" намагалося підписати Соля минулого літа, проте та пропозиція була відхилена.

      26-річний Фран Соль за даними Transfermarkt коштує 6 млн євро. Його контракт з теперішнім клубом чинний до 30 червня 2019 року. У поточному сезоні іспанський нападник зіграв 20 матчів за "Віллем ІІ" у всіх турнірах. У його активі 17 голів. Футболіст свого часу виступав за молодіжну команду мадридського "Реала". Також Соль виступав за такі іспанські клуби: "Вікальваро", "Райо Вальєкано", "Луго", "Реал Ов'єдо", "Вільярреал". Його зріст 180 см, а робоча нога – права.

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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