"Динамо" відправилося на гру з "Астаною" без Буяльського та з одним нападником
Київське "Динамо" сьогодні, 27 листопада, вирушило в Казахстан на матч 5-го туру Ліги Європи проти "Астани".
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Наставник "біло-синіх" не взяв на гру відразу декількох гравців основного складу, інформує офіційний сайт "Динамо".
У Києві залишилися захисник Йосип Піварич та півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в матчі з"Олександрією".. Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін. Також не поїхав у Казахстан Владислав Супряга.
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Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;
Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний;
Нападник: Назарій Русин.
Нагадаємо, що матч "Астана" – "Динамо" пройде у четвер, 29 листопада, початок – о 17:50 за київським часом.