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      "Динамо" відправилося на гру з "Астаною" без Буяльського та з одним нападником

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      "Динамо" відправилося на гру з "Астаною" без Буяльського
      "Динамо" відправилося на гру з "Астаною" без Буяльського / УНІАН

      Київське "Динамо" сьогодні, 27 листопада, вирушило в Казахстан на матч 5-го туру Ліги Європи проти "Астани".

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      Наставник "біло-синіх" не взяв на гру відразу декількох гравців основного складу, інформує офіційний сайт "Динамо".

      У Києві залишилися захисник Йосип Піварич та півзахисник Віталій Буяльський, який отримав пошкодження в матчі з"Олександрією".. Продовжує відновлюватися після травми нападник Артем Бєсєдін. Також не поїхав у Казахстан Владислав Супряга.

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      Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

      Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;

      Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний;

      Нападник: Назарій Русин.

      Нагадаємо, що матч "Астана" – "Динамо" пройде у четвер, 29 листопада, початок – о 17:50 за київським часом.

      Теги: Футбол Спорт Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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