"Динамо" відпустить ще одного футболіста

Чернігівська "Десна", яка претендує на топ-6 в українському чемпіонаті, може підсилитися гравцем київського "Динамо".

Чернігівський клуб під час зимового трансферного вікна може підписати контракт з Владиславом Калітвінцевим, повідомляє "Динамоманія".

Читайте також: Два скандалісти "Динамо" могли перейти в московський клуб

Владислав не потрапив до списку гравців київського клубу, які летять на збір в іспанську Марбелью. Влітку футболіст уклав з киянами новий п'ятирічний контракт. Тому, швидше за все, "Десна" орендує 26-річного півзахисника.

Водночас сам Владислав спростовує інформацію про можливий перехід у "Десну", інформує "Динамо" Киев от Шурика".

"Не знаю, навіщо це все вигадали – про мене й "Десну". Це абсолютна неправда, на мене з "Десни" навіть ніхто не виходив", – сказав гравець киян.

У поточному сезоні Владислав вийшов у складі "Динамо" тільки в одному матчі, провівши на полі 19 хвилин.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram