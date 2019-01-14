"Динамо" відпустить у Туреччину ще одного гравця

Київське "Динамо" під час зимового трансферного вікна може розпрощатися з одним зі своїх голкіперів. Турецький клуб "Касимпаша" розглядає варіант з купівлею воротаря киян.

За інформацією Sky Sports, головним кандидатом на перехід в "Касимпаша" є 22-річний голкіпер італійського "Удінезе" Сімоне Скуффет. Воротар вже погодив умови особистого контракту, проте "Удінезе" поки не дав дозволу на цей трансфер.

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Як запасний варіант "Касимпаша" розглядає другого воротаря "Динамо", ім'я якого джерело не називає. З ним вже почали попередні переговори.

Відзначимо, що роль резервного голкіпера в "Динамо" відведена Артуру Рудьку. Він, до слова, не поїхав з "Динамо" на іспанський збір у Марбелью.

Відзначимо, що наразі стамбульський клуб ділить друге місце в турецькій Суперлізі з трьома іншими командами. Клуб очолює 69-річний Мустафа Денізлі.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" відпустило в турецький чемпіонат оборонця Миколу Морозюка. Футболіст підсилив найгіршу команду тамтешньої ліги.