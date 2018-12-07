"Динамо" відзначилося історичним антирекордом у Лізі чемпіонів, "Шахтар" здивував

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" потрапили до статистики УЄФА, в якій йдеться про реалізацію пенальті в матчах Ліги чемпіонів.

Кияни стало єдиною командою в історії Ліги чемпіонів, у ворота якої були реалізовані всі призначені пенальті (11 з 11-ти). Найближчі "переслідувачі" київського клубу – ПСВ (15 з 16-ти), "Монако" (10 з 11-ти), "Ювентус" (13 з 15-ти) й "Порту" (13 з 15-ти).

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Також у рейтингу є донецький "Шахтар". Вони опинилися серед команд, які найбільше пропускали голи з пенальті – 18. Стільки ж у пасиві ПСЖ та "Олімпіакоса". Більше пропускали тільки "Реал" – 23, "Арсенал" – 23 та "Баварія" – 22.

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Водночас "Шахтар" фігурує і в позитивному рейтингу – найбільше відбитих пенальті. У "гірників" 7 відбитих одинадцятиметрових з 18, що є четвертим результатом. Краща статистика тільки в "Манчестер Сіті", "Олімпіакоса" та "Селтіка".

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