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      "Динамо" вилетіло з топ-20 клубного рейтингу УЄФА, "Шахтар" зберіг позиції

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      "Динамо" втратило позиції в клубному рейтингу УЄФА
      "Динамо" втратило позиції в клубному рейтингу УЄФА

      Українські клуби не змогли покращити свої позиції в клубному рейтингу УЄФА після заключних матчів групових стадій Ліги Європи та Ліги чемпіонів.

      Зміни в позиціях наших клубів у таблиці рейтингу в порівнянні з минулим єврокубковим тижнем могли відбутися хіба що в гірший бік. "Ворскла" і "Динамо" програли, а "Шахтар" з можливих семи очок набрав лише одне.

      Читайте також: Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів та коли жеребкування

      Донецький "Шахтар" розіграв мирову з "Ліоном" (1:1) в заключному матчі групового раунду Ліги чемпіонів і не зміг вийти в плей-офф. Нічия принесла "гірникам" 1 очко (79 в сумі), в той час як перемога могла принести шість (2 + 4 бонусних).

      Київське "Динамо" несподівано програло "Яблонцю" (0:1) і не змогло втриматися в топ-20. Тепер кияни на 21-му місці (62).

      Читайте також: Хто вийшов у плей-офф Ліги Європи та коли жеребкування

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо УЄФА Ліга Європи Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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