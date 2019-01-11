"Динамо" вийшло з відпустки без Циганкова та ще декількох футболістів

Зимова відпустка київського "Динамо" офіційно завершилася 11 січня.

Кияни вийшли з відпустки 11 січня і перші збори відбулися в клініці "Борис" для проходження медогляду.

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Зазначимо, що процедуру пройшли лише 17 футболістів, не було помічено таких гравців як Віктор Циганков, Денис Гармаш, Денис Бойко, Микита Бурда, Артур Рудько та Артем Бесєдін. Очікується, що перераховані вище футболісти приєднаються до команди 12 січня.

Також у клініці був помічений і Богдан Михайличенко, який виступає за "Зорю" на правах оренди.

Тренерський штаб "Динамо" не зобов'язує футболістів приїжджати до Києва заради візиту до лікарів: бажаючі зможуть пройти медогляд пізніше – між першими і другими навчально-тренувальними зборами.

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