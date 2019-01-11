11:05
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      "Динамо" вийшло з відпустки без Циганкова та ще декількох футболістів

      118 Читать новость на русском
      Віктор Циганков
      Віктор Циганков / 1927.kiev.ua

      Зимова відпустка київського "Динамо" офіційно завершилася 11 січня.

      Кияни вийшли з відпустки 11 січня і перші збори відбулися в клініці "Борис" для проходження медогляду.

      Читайте також: Захисник "Динамо" офіційно підсилив аутсайдера турецької Суперліги

      Зазначимо, що процедуру пройшли лише 17 футболістів, не було помічено таких гравців як Віктор Циганков, Денис Гармаш, Денис Бойко, Микита Бурда, Артур Рудько та Артем Бесєдін. Очікується, що перераховані вище футболісти приєднаються до команди 12 січня.

      Також у клініці був помічений і Богдан Михайличенко, який виступає за "Зорю" на правах оренди.

      Тренерський штаб "Динамо" не зобов'язує футболістів приїжджати до Києва заради візиту до лікарів: бажаючі зможуть пройти медогляд пізніше – між першими і другими навчально-тренувальними зборами.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Спорт Футбол Віктор Циганков Динамо
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      сьогодні , 11:00 Может ли Россия создать на своей територии рукотворний Донбас
      Павло Казарін 33
      Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      сьогодні , 08:56 Новий закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців
      Ірина Поліщук 863
      Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      сьогодні , 10:00 Супершвидко та якісно: чим здивувала світ унікальна пральна машина від beko
      862
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сьогодні , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1439
      ЧС-1970 з футболу: справжня війна, "злочин", "крадіжка" і "матч" століття
      сьогодні , 07:33 ЧС-1970 з футболу: справжня війна, "злочин", "крадіжка" і "матч" століття
      650
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Стаховський вилетів з другого кола Кубка Кремля
       16 жовтня 2013 , 18:09 1
      Залишились у хвості. "Сандерленд" - "Вест Хем" - 1:2. ВІДЕО
       1 квітня 2014 , 00:28
      У Німеччині футболіст зіграв після чотирьох операцій та трьох зупинок серця
       17 листопада 2014 , 15:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук