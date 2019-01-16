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      "Динамо" вмовило Соля високою зарплатнею: названо непристойний оклад іспанця

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      Соль зароблятиме в Динамо 1 млн євро на рік
      Соль зароблятиме в Динамо 1 млн євро на рік / Diario La Grada

      Іспанський гренадер "Віллема-ІІ" Фран Соль вже майже став гравцем київського "Динамо". За інформацією ЗМІ, гравець вже в Києві й наразі сторони узгоджують останні деталі.

      Як повідомляє Brabants Dagblad, 26-річний іспанський нападник буде заробляти в "Динамо" близько 1 млн євро на рік.

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      Це набагато більше, аніж в попередньому клубі. Відзначається, що в Голландії оклад Соля був лише 10 тисяч євро на місяць.

      Очікується, що "Динамо" заплатить за Соля близько 3,5 млн євро, гравець вже пройшов медогляд в Києві й 16-го січня столичний клуб повинен офіційно оголосити про придбання першого зимового новачка.

      Фран Соль за даними Transfermarkt коштує 6 млн євро. Його контракт з теперішнім клубом чинний до 30 червня 2019 року. У поточному сезоні іспанський нападник зіграв 20 матчів за "Віллем ІІ" у всіх турнірах. У його активі 17 голів. Футболіст свого часу виступав за молодіжну команду мадридського "Реала". Також Соль виступав за такі іспанські клуби: "Вікальваро", "Райо Вальєкано", "Луго", "Реал Ов'єдо", "Вільярреал". Його зріст 180 см, а робоча нога – права.

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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