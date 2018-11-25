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      "Динамо" всерйоз зацікавлене молодим талантом "Карпат" та збірної України

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      Мар'ян Швед зацікавив "Динамо"
      Мар'ян Швед зацікавив "Динамо"

      Нападник "Карпат" і збірної України Мар'ян Швед може стати гравцем київського "Динамо".

      "Динамо" вже зробило "Карпатам" офіційну пропозицію по трансферу Шведа. Фінансові подробиці переговорів не розголошуються, пише Tribuna.com.

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      Мар'ян Швед в нинішньому сезоні УПЛ зіграв за "Карпати" 15 матчів, в яких забив 8 голів. Цікаво, що Швед відзначився 2 голами у ворота "Динамо" в останній зустрічі між командами, яка завершилася перемогою "Карпат" (2:0).

      Також Швед був визнаний кращим гравцем УПЛ у вересні, а у товариському матчі з Туреччиною (0:0) дебютував за збірну України.

      Нагадаємо, у "Динамо" і "Карпат" вже є досвід проведення гучних угод. У 2013 році кияни на правах оренди підписали лідера "біло-зелених" Лукаса Переса, проте іспанець в столичному клубі так і не дебютував, що не завадило йому влітку 2016 року перейти в лондонський "Арсенал".

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      Теги: Футбол УПЛ Динамо ФК Карпати Спорт
      Джерело: 24 Канал
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