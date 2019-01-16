"Динамо" вслід за Солем підпише ще одного атакувального гравця

Півзахисник львівських "Карпат" Мар'ян Швед невдовзі може змінити клубну прописку. Футболіст, який в минулому році вперше отримав виклик у збірну України, цікавить київське "Динамо".

За інформацією "Динамоманія", Швед схиляється до переходу в "Динамо".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Швед вибирає між переходом в іспанський "Леганес" і "Динамо". Проте, за інформацією джерела, 21-річний півзахисник схильний залишитися в Україні. Ситуація з переходом Шведа в "Динамо" повинна вирішитися найближчим часом.

Раніше віце-президент "левів" Олег Смалійчук заявляв, що "Карпати" планують продати Шведа європейському клубу.

У поточному сезоні Мар'ян провів 18 матчів у складі львів'ян, в яких забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

Відзначимо, що Швед може стати другими зимовим придбанням для "Динамо". Наразі кияни узгоджують останні деталі щодо трансферу 26-річного іспанського нападника Франа Соля.

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