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      "Динамо" втратило ключового захисника перед матчем Ліги Європи

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      Йосип Піваріч не зіграє проти "Ренна"
      Йосип Піваріч не зіграє проти "Ренна"

      Лівий захисник "Динамо" Йосип Піваріч не зіграє в матчі проти французького "Ренна" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

      Він покинув розташування команди, полетівши до Хорватії. Характер травми поки невідомий, повідомляє SportArena.

      Читайте також: Воротар "Ренну" травмувався і не зможе зіграти проти "Динамо" у Лізі Європи

      Проти "Ренна" на його позиції повинен вийти Віталій Миколенко, який відіграв весь матч проти французів (2:1) в 3-му турі.

      Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Динамо" – "Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок – о 19:55.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
      Джерело: 24 Канал
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