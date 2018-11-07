"Динамо" втратило ключового захисника перед матчем Ліги Європи
Лівий захисник "Динамо" Йосип Піваріч не зіграє в матчі проти французького "Ренна" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.
Він покинув розташування команди, полетівши до Хорватії. Характер травми поки невідомий, повідомляє SportArena.
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Проти "Ренна" на його позиції повинен вийти Віталій Миколенко, який відіграв весь матч проти французів (2:1) в 3-му турі.
Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Динамо" – "Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада. Початок – о 19:55.
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Джерело: 24 Канал
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