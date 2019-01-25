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      "Динамо" втратило основного форварда на три місяці

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      Артем Бєсєдін
      Артем Бєсєдін / Фото з відкритих джерел

      Ключовий нападник "Динамо" Артем Бєсєдін вибув на три місяці через травму ахіллового сухожилля.

      Старший лікар "Динамо" Леонід Миронов розповів про відновлення форварда киян Артема Бєсєдіна після важкої травми.

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      Бєсєдін нарешті погодився на операцію. Його прооперували в одній з кращих клінік Європи, яка спеціалізується на спортивних травмах. Артему зробили операцію в середу, почистили ахіллове сухожилля. Операція не була тривала, тому що нічого небезпечного там не було. Вона пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – три місяці. Звичайно, можливо, ще деякий час займе відновлення фізичних і функціональних кондицій всього організму,
      – цитує Миронова офіційний сайт київського клубу.

      На початку грудня минулого року форвард тільки повернувся на поле після двох місяців поза футболом через пошкодження ахілла. Однак потім йому все ж знадобилося хірургічне втручання.

      У нинішньому сезоні на рахунку Бєсєдіна 14 матчів у всіх турнірах, де йому вдалося відзначитися 2 голами і 2 результативними передачами.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Травми
      Джерело: 24 Канал
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