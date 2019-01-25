"Динамо" втратило основного форварда на три місяці
Ключовий нападник "Динамо" Артем Бєсєдін вибув на три місяці через травму ахіллового сухожилля.
Старший лікар "Динамо" Леонід Миронов розповів про відновлення форварда киян Артема Бєсєдіна після важкої травми.
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Бєсєдін нарешті погодився на операцію. Його прооперували в одній з кращих клінік Європи, яка спеціалізується на спортивних травмах. Артему зробили операцію в середу, почистили ахіллове сухожилля. Операція не була тривала, тому що нічого небезпечного там не було. Вона пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації – три місяці. Звичайно, можливо, ще деякий час займе відновлення фізичних і функціональних кондицій всього організму,
– цитує Миронова офіційний сайт київського клубу.
На початку грудня минулого року форвард тільки повернувся на поле після двох місяців поза футболом через пошкодження ахілла. Однак потім йому все ж знадобилося хірургічне втручання.
У нинішньому сезоні на рахунку Бєсєдіна 14 матчів у всіх турнірах, де йому вдалося відзначитися 2 голами і 2 результативними передачами.