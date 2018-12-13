У четвер, 13 грудня, київське "Динамо", зіграє останній матч у 2018 році – вдома на НСК "Олімпійський" проти чеського "Яблонця". Це буде матч групового етапу Ліги Європи. Про все найважливіше у цьому матчі – в анонсі сайту 24 Каналу.

Динамо – Яблонец. Головне

Що: матч шостого туру групового етапу Ліги Європи

Де: НСК "Олімпійський", Київ

Коли: четвер, 13 грудня, 19:55

Трансляція: телеканал "Футбол 1", сервіс інтернет-телебачення Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу.

Читайте також: Динамо – Яблонець: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Важливість матчу

Так сталося, що "Динамо" забезпечило собі перше місце у групі Ліги Європи. "Яблонец" же не підніметься з останнього місця. Відтак цей матчі ні на що не впливає. Окрім одного. Річ у тім, що раніше динамівцям не вдавалося подолати груповий турнір Ліги Європи без поразок. Зараз такий шанс є – на даний момент у команди Олександра Хацкевича три перемоги та дві нічиї. Тож перемога або нічия у цьому матч дозволить гравцям встановити унікальне досягнення в історії клубу – пройти груповий етап ЛЄ без поразок.

Проблеми з матчем у Києві

Завадити нормальному матчу може стан газону. За день до цього на НСК "Олімпійський" відбулася гра "Шахтаря" проти "Ліона" у Лізі чемпіонів. У Києві весь день йшов густий сніг, який не переставав падати і під час матчу. Тож головне питання – чи зуміє витримати газон таке навантаження – два матчі поспіль у негоду. І як це вплине на гру.

Читайте також: Як працюватиме київське метро під час матчів "Шахтаря" та "Динамо" на НСК "Олімпійський"

Хто з "Динамо" не зіграє

Киянам у цьому матчі точно не допоможе Віталій Буяльський. Також під питанням участь у цій грі бразильських легіонерів "Динамо" – головний наставник заявив, що може надати їм відпочинок через… снігопад. Ось так.

Слово тренерам

"Якщо дозволити грати будь-якій команді в свій футбол, то буде важко. Ми налаштовуємося більше контролювати м'яч і проводити час в атаці, але повинен бути баланс між атакою і обороною. Кажуть, раз гра нічого не вирішує, то повинен бути атакуючий футбол? Ні, обов'язково потрібен баланс. Потрібно буде, як бігти вперед, так грати ззаду, як з м'ячем, так і без м'яча", – заявив Хацкевич.

Читайте також: Хацкевич прокоментував п’янку гравців "Динамо" після перемоги над "Карпатами"

"Не думаю, що нам потрібна якась особлива мотивація. Ми – професіонали. Грати у Лізі Європи - це честь для команди. Ми виборювали місце на груповому етапі не для того, щоб виходити на матчі без бажання. Ми хочемо гідно попрощатися з Лігою Європи", – зазначив наставник "Яблонця" Петр Рада.

Прогноз

Головне – чи зуміє Хацкевич налаштувати гравців на цей матч. адже у декого вже може бути "чемоданний настрій", і думки про відпустку у теплих краях замість гри на засніженому полі не дадуть зіграти як слід. Та рівень гравців "Динамо" переважає їх суперників. Тож команда має перемагати. За умови, що не зробить більше помилок у захисті, аніж моментів в атаці. Прогноз – 2:0.